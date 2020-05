દિવ્ય ભાસ્કર May 02, 2020, 09:05 PM IST

કેલિફોર્નિયા. ટેસ્લાના સ્થાપક એલન મસ્કના એક ટ્વિટ પછી ટેસ્લા કંપનીના શેરના મૂલ્યમાં 14 અબજ ડોલર (આશરે રૂ. 1 લાખ કરોડ)નો ઘટાડો થયો છે. કંપનીના સીઈઓ મસ્કને પણ 3 અબજ ડોલર (અંદાજે રૂ. 22.6 હજાર કરોડ)નું નુકસાન થયું છે. 1 મેના રોજ, એલન મસ્કે ઘણાં ટ્વીટ્સ કર્યા, જેમાં તેણે ટેસ્લા કંપનીના શેરને અતિશય ભાવવાળો ગણાવ્યો હતો. આ સિવાય તેણે પોતાની બધી સંપત્તિ વેચવાની પણ વાત કરી હતી. મસ્ક, અન્ય એક ટ્વિટમાં જણાવ્યું હતું કે તેની ગર્લફ્રેન્ડ પોપ મ્યુઝિશિયન ગ્રીમ્સ ઉન પર પાગલ છે. એલન મસ્કના ટ્વિટર પર 3.3 કરોડથી વધુ ફોલોઅર્સ છે. શુક્રવારે ટેસ્લા કંપનીનો શેર 10 ટકાથી વધુ ઘટ્યો હતો. શુક્રવારે ટેસ્લા કંપનીનો શેર 10%થી વધુ ઘટ્યો હતો. કંપનીનો શેરનો ભાવ 755 ડોલર હતો, જે સાંજે બંધ થતાં 701 ડોલરે પહોંચ્યો હતો.

Tesla stock price is too high imo

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.