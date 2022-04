Gujarati News

Retail Inflation Stood At 6.95% In March, With Food Items, Footwear And Clothing Becoming More Expensive.

17 મહિનાની ટોચે મોંઘવારી: માર્ચ મહિનામાં છૂટક ફુગાવાનો દર 6.95% રહ્યો, ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓથી લઈ પગરખા અને કપડા મોંઘા થયા

સામાન્ય પ્રજાને મોંઘવારીના મોરચે મોટો ઝાટકો લાગ્યો છે. ખાવાપીવાની ચીજવસ્તુઓ મોંઘા થવાને લીધે મોંઘવારીનો દર છેલ્લા 17 મહિનાની ઉચ્ચ સપાટીએ પહોંચ્યો છે. મંગળવારે સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી આંકડાકીય માહિતી પ્રમાણે કન્ઝ્યુમર પ્રાઈઝ ઈન્ડેક્સ (CPI) આધારિત છૂટક ફુગાવાનો દર માર્ચ મહિનામાં વધી 6.95 ટકાના સ્તરે પહોંચ્યો છે. ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓનો ફુગાવાનો દર 5.85 ટકાથી વધી 7.68 ટકા થયો છે. બીજી બાજુ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન (IIP) -3.2 ટકાથી વધી 1.7 ટકા થયો છે.

આ સતત ત્રીજો મહિનો છે કે જ્યારે મોંઘવારીનો દર RBIના 6 ટકાની મર્યાદાથી ઉપર રહ્યો છે. ફેબ્રુઆરી 2022માં છૂટક ફુગાવાનો દર 6.07 ટકા અને જાન્યુઆરીમાં 6.01 ટકા થયો હતો. એક વર્ષ અગાઉ માર્ચ 2021માં છૂટક ફુગાવાનો દર 5.52 ટકા હતો. તાજેતરમાં રિઝર્વ બેન્કે આ નાણાકીય વર્ષમાં પોતાની પ્રથમ મોનેટરી પોલિસી મીટિંગ બાદ મોંઘવારી પ્રમાણે વધારતા પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં 6.3 ટકા, બીજામાં 5 ટકા, ત્રીજામાં 5.4 ટકા અને ચોથામાં 5.1 ટકા નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો હતો.

પ્રત્યેક મહિને મોંઘવારી (માર્ચ Vs ફેબ્રુઆરી)

ફૂડઃ 7.68% Vs 5.85%

શાકભાજીઃ 10.57% Vs 6.13%

વીજળી અને ઈંધણઃ8.27% Vs 8.73%

કઠોળ: 3.14% Vs 3.02%

કપડા અને પગરખા: 10.20% Vs 8.86%

CPI શું હોય છે?

વિશ્વભરની અનેક અર્થવ્યવસ્થા મોંઘવારીને માપવા માટે WPI (હોલસેલ પ્રાઈઝ ઈન્ડેક્સ) ને પોતાનો આધાર માને છે. ભારતમાં એવું નથી. આપણા દેશમાં WPI સાથે CPI પણ મોંઘવારી તપાસવાનું એક માપ છે. ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક નાણાકીય અને ધિરાણ સંબંધિત નીતિ નક્કી કરવા માટે જથ્થાબંધ મૂલ્યોને નહીં પણ છૂટક મોંઘવારી દરને મુખ્ય માપદંડ માનવામાં આવે છે. અર્થતંત્રમાં WPI અને CPI એકબીજા પર અસર કરે છે. આ રીતે WPI વધશે તો CPI પણ વધશે.

છૂટક ફુગાવાનો દર કેવી રીતે નક્કી થાય છે?

રિટેલ ફુગાવાને માપવા માટે તેલ, કોમોડિટીઝની કિંમતો, મેન્યુફેક્ચરીંગ કોસ્ટ ઉપરાંત અન્ય ચીજવસ્તુઓ હોય છે. જેના આધારે રિટેલ મોંઘવારીનો દર નક્કી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આશરે 299 સામાન હોય છે કે જેની કિંમતો પર રિટેલ ફુગાવાનો રેટ નક્કી થાય છે.