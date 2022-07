Gujarati News

ફીચર આર્ટિકલ: શેરબજારને કરિયર અને બિઝનેસ બનાવવા શેરખાન આપી રહ્યું છે ઉત્તમ તક, મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી ફ્રેન્ચાઇઝી બનો અને મોટી કમાણીનો અવસર મેળવો

ભારતમાં છેલ્લાં 2 વર્ષથી સ્ટોક માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરનારાઓની સંખ્યામાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન શેરબજારને લોકો હવે કરિયર અને બિઝનેસ તરીકે પણ જોઈ રહ્યા છે. ઘણા લોકો એડવાઇઝરી સર્વિસ તેમજ બ્રોકિંગ ફ્રેન્ચાઇઝી લઈને સારી એવી આવક ઊભી કરી રહ્યા છે. આ રીતે ફ્રેન્ચાઇઝી બિઝનેસને અપનાવવા માટે દેશની અગ્રણી અને અનુભવી બ્રોકિંગ કંપની શેરખાન તમને એક ઉત્તમ તક આપી રહી છે.

બ્રોકિંગ બિઝનેસના ફાયદા:

ઓછી કિંમતે ઊંચી આવકનો વ્યવસાય- રોકાણ પર 3 મહિનામાં રિટર્ન મળવાની શરૂઆત બિઝનેસ પાર્ટનરને લોકલ બ્રાન્ચ સપોર્ટ વ્યાવસાયિક ભાગીદારો માટે મફત તાલીમ

ઘણા નાના ઈન્વેસ્ટર્સ બીજાની સલાહ લઈને રોકાણ કરતા હોય છે. તમારી પાસે શેરબજારનું થોડું પણ નોલેજ હશે તો લોકો પૂછશે કે ભાઈ ક્યાં રોકાણ કરવું? મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું કે પછી શેર ખરીદવા? SIPમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાથી ફાયદો થાય કે નહીં? વગેરે સવાલો પૂછાતા હોય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના નોલેજ થકી કમાણી કરી શકે તેના માટે શેરખાન એક સારું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડી રહ્યું છે. શેરખાન ગુજરાતમાં પોતાનું ફ્રેન્ચાઇઝી નેટવર્ક વધારી રહ્યું છે અને તેના માટે 16 જુલાઇના રોજ એક વેબિનારનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. (https://www.divyabhaskar.co.in/campaign/sharekhan-webinar/)

શેરખાન સાથે જોડાવાના ફાયદા

ઓછા ખર્ચનું બિઝનેસ મોડલ અને ઉચ્ચ વળતર સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ અને સ્કેલેબલ મોડલ સ્થાનિક શાખા હેન્ડ હોલ્ડિંગ અને સપોર્ટ ઉપલબ્ધ છે. બિઝનેસ પાર્ટનર્સ clients માટે મફત ક્લાયન્ટ સેમિનાર. ઇન્ટેલિજન્ટ હ્યુમન નેટવર્ક સપોર્ટ (કુશળ અને અનુભવી સલાહકાર મેનેજર ફ્રેન્ચાઇઝીને ફાળવવામાં આવે છે જે તેને મોટી સફળતા મેળવવામાં મદદ કરે છે.)

શેરખાન ભારતના ટોચના બ્રોકિંગ હાઉસમાંનું એક છે અને તેની સાથે મોટો ઇન્વેસ્ટર વર્ગ જોડાયેલો છે. શેરખાનની ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે જોડાવાથી આનો સીધો જ લાભ તમને પણ મળશે. બ્રોકિંગ ફર્મમાં ઘણીવાર ફ્રેન્ચાઇઝીને બેક ઓફિસ સપોર્ટ મળતો નથી તેવી ફરિયાદ રહે છે. ટેકનોલોજી અને સપોર્ટિવ ટીમના કારણે આ મામલે શેરખાન બીજી કંપનીઓ કરતાં અલગ છે. આ ઉપરાંત તેની એક્સપર્ટ રિસર્ચ ટીમ છે જે તમને અને તમારા ક્લાયન્ટ્સને એક્સપર્ટ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા રિસર્ચ રિપોર્ટ પણ મળશે, જે તમારો બિઝનેસ તો વધારે જ છે સાથે સાથે તમારા ઇન્વેસ્ટર ક્લાયન્ટનો પણ વિશ્વાસ વધારશે.

અમે ફ્રેન્ચાઇઝીઓને મફતમાં શું ઑફર કરીએ છીએ:

1) ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્યુશન: https://www.sharekhan.com/associate-with-us/business-partner/product-offerings

2) બજારના નવા ગ્રાહકો માટે શેરખાન ક્લાસરૂમ

3) તમામ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ટ્રેડિંગ સોફ્ટવેર (મોબાઇલ/ડેસ્કટૉપ)

4) એડવાઇઝરી સર્વિસ

5) માર્કેટિંગ અને બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ

6) બધી સેવાઓ માટે વ્યક્તિગત રિલેશનશિપ મેનેજર

