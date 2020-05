દિવ્ય ભાસ્કર May 22, 2020, 10:47 AM IST

નવી દિલ્હી. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા(RBI)ના ગવર્નર શક્તિકાંત દાસે શુક્રવારે પ્રેસ કોન્ફોરન્સ કરી. તેમાં રેપો રેટમાં 0.40 ટકાનો ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ કારણે રેપો રેટ 4.40 ટકાથી ઘટીને 4 ટકા થઈ જશે. જ્યારે રિવર્સ રેટ 3.75 ટકાથી ઘટીને 3.35 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. લોનના હપ્તા ચૂકવવામાં છૂટનો સમય વધુ 3 મહિના લંબાવવામાં આવ્યો છે. ઓગસ્ટ સુધી આ ફાયદો મળતો રહેશે. મોનિટરી પોલીસી કમિટીના 6માંથી 5 સભ્યોએ રેપો રેટ ઘટાડવાના પક્ષમાં વોટ કર્યો હતો. કમિટીની બેઠક 3 જૂનથી થવાની હતી, પરંતુ તેને પહેલા જ કરવામાં આવી.

PMI 11 વર્ષના નીચલ સ્તરે

છેલ્લા બે મહિનામાં ત્રીજી પ્રેસ કોન્ફોરન્સ

કોરોનાવાઈરસ સંબંધી મુશ્કેલીને દુર કરવા માટે છેલ્લા બે મહિનામાં આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંત દાસ આ ત્રીજી પ્રેસ કોન્ફોરન્સ કરશે. આરબીઆઈના ગવર્નરે પ્રથમ પ્રેસ કોન્ફોરન્સ 27 માર્ચ અને બીજી પ્રેસ કોન્ફોરન્સ 17 એપ્રિલે કરી હતી. આ બંને પ્રેસ કોન્ફોરન્સમાં ગવર્નરે અર્થવ્યવસ્થામાં તેજી લાવવા અને બેન્કિંગ સેકટરમાં લિક્વિડિટી વધારવા માટે ઘણા ઉપાયોની જાહેરાત કરી હતી.

