દિવ્ય ભાસ્કર May 09, 2020, 03:23 PM IST

મુંબઈ. બે દિવસ પહેલા એવા અહેવાલો આવ્યા હતા કે ટાટા ગ્રુપના અધ્યક્ષ રતન ટાટાએ મુંબઇ સ્થિત સ્ટાર્ટઅપ જેનરિક આધાર ફાર્મસીમાં 50% ટકા હિસ્સો ખરીદ્યો છે. કંપનીના સ્થાપક અર્જુન દેશપાંડેએ આ સોદાની પુષ્ટિ કરી હતી, પરંતુ સોદાની કિંમત આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં રતન ટાટાએ હવે ટ્વીટ કરીને ચોખવટ કરી છે કે, તેણે કંપનીમાં 50% હિસ્સો ખરીદ્યો નથી પરંતુ નાનું રોકાણ કર્યું છે.

As happy as I am to support this venture, it has been a minority token investment.

I have not purchased 50% stake in the company. pic.twitter.com/RXbC5aabiB