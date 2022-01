Gujarati News

Infrosys Is The Fastest Growing Brand, Surpassing IBM To Become The Second Most Valuable Company In The United States.

ભારતીય કંપની TCSએ ઈતિહાસ રચ્યો: અમેરિકાની કંપની IBMને પાછળ છોડી બીજી સૌથી મોટી મૂલ્યવાન કંપની બની, ઈન્ફ્રોસિસ ઝડપભેર ગ્રોથ કરતી બ્રાન્ડ

12 મહિનામાં TCSની બ્રાન્ડ વેલ્યૂ 1.844 અબજ ડોલર (12.5 ટકા) વધી 16.786 અબજ ડોલર (આશરે 1.26 લાખ કરોડ રૂપિયા) થઈ

ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ (TCS) વિશ્વભરના IT સર્વિસ સેક્ટરમાં બીજી સૌથી મોટી મૂલ્યવાન કંપની બની ગઈ છે.બ્રાન્ડ ફાયનાન્સ 2022 ગ્લોબલ 500ના અહેવાલ પ્રમાણે IT સર્વિસિસ 25 રેન્કિંગમાં IT કંપની ઈન્ફોસિસે પણ પોતાનું સ્થાન હાંસલ કરવામાં સફળતા મેળવી લીધી છે. દેશની ચાર અન્ય ટેક કંપનીઓ પણ આ યાદીમાં સામેલ થઈ ગઈ છે. એકંદરે વિશ્વભરમાં ખૂબ જ ઝડપભેર આગળ વધતી 10 મોટી IT સર્વિસિસ બ્રાન્ડમાં તમામ 6 મોટી ભારતીય બ્રાન્ડનો સમાવેશ થાય છે. આ રેન્કિંગ 2020-22નું છે.

IT સર્વિસિસ સાથે સંકળાયેલી આ રેકિંગમાં એસેન્ચર પ્રથમ પ્રથમ સ્થાન પર છે. અહેવાલ પ્રમાણે એસેંચરની બ્રાન્ડ વેલ્યુ 36.2 બિલિયન ડોલર છે. અહેવાલ પ્રમાણે અમેરિકાની IT કંપની IBM રેન્કિગમાં ચોથા સ્થાન પર ચાલી રહી છે. ભારતની IT કંપનીને સૌથી ઝડપભેર વૃદ્ધિ વર્ષ 2020થી 2022 વચ્ચે મળી, જે 51 ટકા આસપાસ રહી.

TCSની બ્રાન્ડ વેલ્યુ 16.786 અબજ ડોલર રહી

TCS માટે આટલી મોટી કમાણીની આ પ્રથમ તક છે. અહેવાલ પ્રમાણે છેલ્લા 12 મહિનામાં TCSની બ્રાન્ડ વેલ્યૂ 1.844 અબજ ડોલર (12.5 ટકા) વધી 16.786 અબજ ડોલર (આશરે 1.26 લાખ કરોડ રૂપિયા) થઈ ગઈ છે. કંપનીએ જણાવ્યું કે IT સર્વિસ ફર્મ TCSએ વર્ષ 2021માં 25 અબજ ડોલરની આવક થઈ. બ્રાન્ડ ફાયનાન્સના CEO અને પ્રેસિડેન્ટ, ડેવિડ હૈગે કહ્યું કે TCS પ્રથમ વખત આ સેક્ટરમાં બીજી સૌથી મોટી વેલ્યુ બ્રાન્ડને મજબૂત કરી. સતત થઈ રહેલા રોકાણને લીધે કંપનીને આ સફળતા મળી છે. ​​​​​​​

IT કંપનીને રિમોટ વર્કિંગનો લાભ

બ્રાન્ડ ફાયનાન્સે પોતાના અહેવાલમાં કહ્યું કે હવે કામકાજમાં રિમોટ વર્કિંગ અથવા વર્કફ્રોમ હોમ સામાન્ય થઈ ગયું છે. આ નવો ટ્રેન્ડ સમગ્ર વિશ્વમાં જોવા મળી રહ્યો છે. વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં ડિજીટલીકરણની ભૂમિકા સૌથી મહત્વની થઈ ચુકી છે. આ કારણથી છેલ્લા બે વર્ષમાં IT સર્વિસિસ સૌથી ઝડપભેર વિકાસ સાધ્યો છે. ભવિષ્યમાં ભારત આર્ટીફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ, ડેટા એનાલિટિક્સ અને ઈન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ (IoT)માં મોટી ભૂમિકા ભજવવામાં આવી રહી છે.