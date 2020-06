દિવ્ય ભાસ્કર Jun 29, 2020, 06:24 PM IST

નવી દિલ્હી. કેન્દ્ર સરકારે પર્સનલ પ્રોટેક્ટીવ ઇક્વિપમેન્ટ (PPE) કિટ્સની નિકાસને મંજૂરી આપી દીધી છે. આનાથી PPE કિટ ઉત્પાદકોને મોટી રાહત મળી છે. આ સંદર્ભે, ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડે સોમવારે એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. સ્થાનિક બજારમાં PPE કિટની પૂરતી ઉપલબ્ધતાને જોતાં સરકારે નિકાસને મંજૂરી આપી છે.

મર્યાદિત સંખ્યામાં નિકાસને મંજુરી

ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ દ્વારા જારી કરાયેલા નોટિફિકેશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, સરકારે કોવિડ-19માં વપરાતા તમામ પ્રકારના PPE કવરઓલની મર્યાદિત નિકાસને મંજૂરી આપી છે. સૂચના મુજબ, 1 મહિનામાં 50 લાખ PPE સુટ/ મેડિકલ કવરઓલની નિકાસ થઈ શકે છે. જોકે, ઉત્પાદકોને નિકાસ માટેનું લાઇસન્સ લેવું પડશે.

વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી

કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે કેન્દ્ર સરકારના આ નિર્ણય અંગે ખુશી વ્યક્ત કરી છે. ગોયલે ટ્વીટ કર્યું હતું કે સરકારના આ પગલાથી મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાનને વેગ મળશે. આ ઉપરાંત ભારતની નિકાસને પણ વેગ મળશે.

Boosting Make in India exports, Personal Protection Equipment (PPE) medical coveralls for COVID-19 have been allowed with a monthly export quota of 50 lakh. pic.twitter.com/qpebJvqXuy