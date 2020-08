દિવ્ય ભાસ્કર Aug 01, 2020, 01:09 PM IST

અમદાવાદ. કોરોના આવ્યા બાદ પ્રતિકારક શક્તિ વધારતા ઉત્પાદનોની માગ ઘણી વધી છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત કો-ઓપરેટીવ મિલ્ક માર્કેટીંગ ફેડરેશને (GCMMF) એપ્રિલથી અત્યાર સુધીમાં ઇમ્યુનિટી વધારતી પ્રોડક્ટ કેટેગરી વિકસાવી છે અને તેમાં સતત નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી છે. હવે અમુલે ઈમ્યુનિટી બુસ્ટર રેન્જને આઈસક્રીમ કેટેગરીમાં પણ વિસ્તારી છે. અમૂલે સૌ પ્રથમ વખત હળદર, મરી, મધ તથા ખજૂરના ગુણ ધરાવતો હલ્દી આઈસક્રીમ લોન્ચ કર્યો છે.

હળદરને સદીઓથી તંદુરસ્તી વર્ધક માનવામાં આવે છે

અમૂલના મેનેજીંગ ડિરેક્ટર આર. એસ. સોઢીએ જણાવ્યું કે, સદીઓથી આયુર્વેદ જેવી પરંપરાગત પધ્ધતિઓ દ્વારા હળદરનો તંદુરસ્તી વધારવા માટે તાજા અને સૂકા મસાલા પાવડર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દૂધ પહેલાથી જ શક્તિવર્ધક છે. અમે આ બંનેના સમન્વય કરી ને દુનિયાનો સૌથી પહેલો હળદરના સ્વાદનો આઈસક્રીમ રજુ કર્યો છે. હલ્દી આઈસક્રીમને ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતના દૈનિક 5 લાખ પેકની ક્ષમતા ધરાવતા અદ્યતન ઉત્પાદન એકમમાં પેક કરવામાં આવ્યો છે.

Enjoy a scoop of #Amul Haldi Ice cream power packed with the goodness of haldi, milk, honey, pepper, dates, almonds and cashew. Definitely the most fun way to good health. pic.twitter.com/QPUU6ISrTq