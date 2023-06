Gujarati News

Business

After This, HDFC Bank Will Be Included In The List Of Most Valuable Banks In The World

HDFC-HDFC બેંકનું મર્જર આવતીકાલથી અમલી બનશે: આ પછી HDFC બેંક વિશ્વની સૌથી મૂલ્યવાન બેંકની યાદીમાં સામેલ થઈ જશે

નવી દિલ્હી 37 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન (HDFC) અને HDFC બેંકનું વિલીનીકરણ આવતીકાલે એટલે કે 1 જુલાઈથી અમલી બનશે. આ પછી HDFC બેંક વિશ્વની સૌથી મૂલ્યવાન બેંકોની યાદીમાં સામેલ થઈ જશે. બ્લૂમબર્ગના જણાવ્યા અનુસાર, મર્જર અસરકારક બન્યા બાદ HDFC બેંકનું માર્કેટ કેપ 14.09 લાખ કરોડની આસપાસ રહેશે.

આ સાથે બેંકના લગભગ 12 કરોડ ગ્રાહકો હશે. બેંક તેના શાખા નેટવર્કમાં 8,300થી વધુ વધારો કરશે અને બેંકમાં કર્મચારીઓની સંખ્યા 1,77,000થી વધુ થશે.

બેન્ક ઓફ અમેરિકા કોર્પ પછી HDFC બેંક ચોથા સ્થાને પહોંચશે

રિપોર્ટ અનુસાર, HDFC બેંક વિશ્વની સૌથી મૂલ્યવાન બેંકોની યાદીમાં JPMorgan Chase & Co, Industrial and Commercial Bank of China Ltd અને Bank of America Corp પછી ચોથા સ્થાને પહોંચશે. બ્લૂમબર્ગે 22 જૂનના રોજ HDFC બેન્કની અંદાજિત માર્કેટ કેપ $171.7 બિલિયનની જાણ કરી હતી.

મર્જરની શેરધારકોને કેવી અસર થશે?

HDFC લિમિટેડ અને HDFC બેન્કના મર્જર હેઠળ રોકાણકારોને HDFCના 25 શેર માટે HDFC બેન્કના 42 શેર આપવામાં આવશે. એટલે કે, જો તમારી પાસે HDFC લિમિટેડના 10 શેર છે, તો તમને મર્જર હેઠળ 17 શેર મળશે.

HDFC અને HDFC બેંક વચ્ચે શું તફાવત છે?

HDFCએ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની છે જે ઘર અને દુકાન અને અન્ય મિલકતોની ખરીદી માટે લોન આપે છે. તે જ સમયે, બેંક સંબંધિત તમામ કામ HDFC બેંકમાં કરવામાં આવે છે જેમ કે તમામ પ્રકારની લોન, ખાતું ખોલવું અથવા FD વગેરે.

આ વિલીનીકરણ શા માટે થયું?

જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને નવા જમાનાની ફિનટેક કંપનીઓની વધતી જતી સ્પર્ધા વચ્ચે આ મર્જરની જરૂરિયાત પહેલેથી જ અનુભવાઈ રહી હતી. મેનેજમેન્ટે એ હકીકત પર દાવ લગાવ્યો છે કે મર્જ થયેલી એન્ટિટીની બેલેન્સ શીટ ઘણી મોટી હશે, જે તેની સ્પર્ધાત્મકતા વધારશે.

આ મર્જર HDFC લિમિટેડ માટે વધુ નફાકારક બની શકે છે, કારણ કે તેનો વ્યવસાય ઓછો નફાકારક છે. એચડીએફસી બેંકના દૃષ્ટિકોણથી, આ મર્જરથી, તે તેના લોન પોર્ટફોલિયોને મજબૂત બનાવવામાં સક્ષમ બનશે. તે તેના પ્રોડક્ટ્સ વધુ લોકોને ઓફર કરી શકશે.