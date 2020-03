દિવ્ય ભાસ્કર Mar 14, 2020, 07:20 PM IST

નવી દિલ્હી: નાણાંમંત્રી નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં શનિવારે GST કાઉન્સિલની 39મી બેઠકમાં મોબાઇલ ફોન પર GSTને 12 ટકાથી વધારીને 18 ટકા કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. કાઉન્સિલના આ નિર્ણયથી હવે મોબાઇલ ફોનના ભાવમાં વધારો થઇ શકે છે. કોરોના વાયરસના લીધે ચીનમાંથી મોબાઇલના ઉપકરણોની આપૂર્તિ પ્રભાવિત થતા કંપનીઓ પહેલાથી જ મોબાઇલના ભાવ વધારવાની વાત કરી રહી છે. અમુક બ્રાન્ડના મોબાઇલ ફોન અને ઇલેક્ટ્રોનિક ગેઝેટની કિંમતમાં તેજી જોવા મળી રહી છે.

Finance Minister Nirmala Sitharaman: It was decided to raise the GST rate on mobile phones and specific parts, presently attracting 12% GST, to be taxed at 18%. pic.twitter.com/RnSoRN9sKl