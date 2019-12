Divyabhaskar.com Dec 18, 2019, 07:20 PM IST

મુંબઈઃ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની આગેવાનીમાં GST(ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ) કાઉન્સિલની 38મી બેઠ શરૂ થઈ ચુકી છે. આ બેઠકમાં GST કાઉન્સિલ ટેક્સ કલેક્શન સહિત અન્ય મુદ્દાઓ પર વિચાર કરે તેવી શકયતા છે. મીડિયા રિપોર્ટ પ્રમાણે વોટીંગ બાદ દરેક પ્રકારની લોટરી પર 28 ટકા જીએસટી રેટ નિશ્વિત કરવામાં આવ્યો છે.

Rajasthan Minister Shanti Kumar Dhariwal after a GST council meeting that voted for the first time since its constitution: The Council voted in favour of single rate on lotteries. pic.twitter.com/jOwjtShqTS