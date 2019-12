Divyabhaskar.com Dec 20, 2019, 04:55 PM IST

મુંબઈઃ મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન આનંદ મહિન્દ્રા 1 એપ્રિલ 2020થી નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન બનશે. કંપનીની ગવર્નન્સ, નોમિનેશન એન્ડ રિમ્યુનરેશન કમિટી(જીએનઆરસી)ની ભલામણો પર બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સે શુક્રવારે આ ફેરફારની મંજૂરી આપી. બોર્ડે બીજા ફેરફારો પણ કર્યા છે. કંપનીના એમડી પવન કુમાર ગોયનકાનો હોદો 1 એપ્રિલથી એમડી-સીઈઓનો હશે. તેમનો કાર્યકાળ 11 નવેમ્બર 2020 સુધીનો છે. બાદમાં 12 નવેમ્બરથી 1 એપ્રિલ 2021 માટે ફરીથી નિમણૂંક થશે. કંપનીએ જણાવ્યું કે અગામી 15 મહિનામાં ઘણા અધિકારીઓ રિટાયર્ડ થશે. આ કારણે શેરબજાર રેગ્યુલેટર સેબીની સુચના મુજબ સ્ટ્રકચરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આનંદ મહિન્દ્રા નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન કંપની બોર્ડના માર્ગદર્શક તરીકેની જવાબદારી સંભાળશે.

અનીષ શાહની 2021માં ત્રણ વર્ષ માટે એમડી-સીઈઓ તરીકે નિમણૂંક થશે

ગ્રુપ પ્રેસિડેન્ટ(સ્ટ્રેટેજી) અનીષ શાહ 1 એપ્રિલ 2020થી ચીફ ફાઈનાન્શિયલ ઓફિસર(સીએફઓ)નું પદ સંભાળશે. હાલના સીએફઓ વીએસ પાર્થસારથી 1 એપ્રિલથી પદ છોડશે. અનીષ શાહ 2 એપ્રિલ 2021થી એમડી અને સીઈઓ બનશે. આ પદ પર તેમનો કાર્યકાળ 31 માર્ચ 2025 સુધી હશે. રાજેશ જેજુરિકર(પ્રેસિડેન્ટ- ફાર્મા ઈક્વિપમેન્ટ સેક્ટર) 1 એપ્રિલથી એડિશનલ ડાયરેક્ટર બનશે. નિમણૂંક બાદ તે કંપનીની અગામી એજીએમ સુધી એડિશનલ ડાયરેક્ટર રહેશે.

આનંદ મહિન્દ્રાએ કહ્યું કે લીડરશીપ ફેરફારની યોજનાની જાહેરાત કરતા ખુશી થઈ રહી છે. તેનાથી ગુડ ગવર્નન્સ પ્રત્યે આપણી પ્રતિબદ્ધતાનો ખ્યાલ આવે છે. હું બોર્ડ અને નોમિનેશન કમિટીનો આભારી છું, જેમણે એક વર્ષ સુધી જહેમત ઉઠાવીને યોજના તૈયાર કરી.

Delighted to announce our leadership transition plan which reflects the Group’s commitment to good governance. I am grateful to the board & nominations committee for conducting a diligent & rigorous year-long process that will ensure a seamless transition https://t.co/iw34PPxmCg