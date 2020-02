Divyabhaskar.com Feb 14, 2020, 02:06 PM IST

નવી દિલ્હીઃ એક વેપારીએ નાણામંત્રીને ફરિયાદ કરી છે કે તેને ચાર મહિના પહેલા જ લોન ચુકવી દીધી હતી. તેમ છતા સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા તેના ઘરના દસ્તાવેજ પાછા નથી આપી રહી. વેપારીએ ટ્વીટર દ્વારા નાણામંત્રીને કહ્યું કે, અમે નાની કંપનીવાળા છીએ. કપરી સ્થિતિમાં વેપાર ચાલું રાખવા માટે અમારે અંગત સંપત્તિ વેચવી પડી હતી. અમારી મદદ કરો. આ અંગે નાણામંત્રીએ જવાબ આપ્યો હતો કે, તમારી સ્થિતિ જાણીને દુખ થયું. નાણા મંત્રાલય તમારો સંપર્ક કરશે.

Sorry to know. Will have @FinMinIndia get back to you. https://t.co/Oc3owuPvq6