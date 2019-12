Divyabhaskar.com Dec 27, 2019, 12:19 PM IST

મુંબઈઃ જાણીતા ટીવી અને બોલિવૂડ એક્ટર કુશાલ પંજાબીનું નિધન થયું છે. 37 વર્ષીય કુશાલે પાલી હીલ સ્થિત પોતાના ઘરે ગુરુવારે (26 ડિસેમ્બર) રાત્રે આત્મહત્યા કરી હતી. કુશાલે મરતા પહેલાં સુસાઈડ નોટ પણ લખી હતી અને પોલીસને આ નોટ એના ઘરેથી મળી આવી છે. હાલમાં પોલીસે એક્સિડેન્ટલ ડેથ રિપોર્ટ ફાઈલ કર્યો છે. કુશાલના નિધનની વાત ટીવી એક્ટર કરનવીર બોહરાએ સોશિયલ મીડિયામાં શૅર કરી હતી. કુશાલના અંતિમ સંસ્કાર આજે (27 ડિસેમ્બર) બપોરના એક વાગે થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે કુશાલે છેલ્લે 24 ડિસેમ્બરે દીકરા સાથેની એક તસવીર ઈન્સ્ટાગ્રામમાં શૅર કરી હતી.

Mumbai: Television actor Kushal Punjabi found hanging at his Pali Hill residence. Police has found a suicide note at his residence. Accidental Death Report (ADR) filed, further investigation underway — ANI (@ANI) December 27, 2019

પોલીસે શું કહ્યું?

ડીસીપી પરમજીત સિંહ દહિયાએ કુશાલ પંજાબીની સુસાઈડ નોટની ડિટેલ્સ શૅર કરી હતી. તેમણે એન્ટરટેઈન્મેન્ટ પોર્ટલ સ્પોટબોય સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું હતું, ‘હા, આ સુસાઈડ કેસ છે. તેના પેરેન્ટ્સ બપોરથી એક્ટરનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરતાં હતાં પરંતુ કુશાલ ફોન રિસીવ કરતો નહોતો. તેમણે રાત સુધી રાહ જોઈ હતી. જ્યારે કુશાલ તરફથી કોઈ રિસ્પોન્સ ના મળ્યો ત્યારે તેઓ રાત્રે 10.30 વાગે કુશાલના ઘરે આવ્યાં હતાં પરંતુ ઘરનો દરવાજો અંદરથી બંધ હતો. અંતે, પેરેન્ટ્સ દરવાજો તોડીને ઘરની અંદર ગયા હતાં. ઘરની અંદર જઈને તેમણે જોયું તો કુશાલની લાશ પંખા સાથે લટકતી હતી. બૉડીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવી છે. સુસાઈડ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.’ વધુમાં ડીસીપીએ કહ્યું હતું કે કુશાલે સુસાઈડ નોટમાં પોતાના મોત માટે કોઈને જવાબદાર ગણાવ્યાં નથી.

ચેતન હંસરાજે કહ્યું, સ્ટ્રેસ અને આર્થિક તંગીને કારણે આત્મહત્યા કરી

ટીવી એક્ટર ચેતન હંસરાજે કહ્યું હતું, ‘મેં તેની સાથે ક્રિસમસની સાંજે જ વાત કરી હતી. તે થોડો મુશ્કેલીમાં હોય તેમ લાગ્યું હતું પરંતુ તે આવું કંઈ કરશે તે વાતનો સહેજ પણ અંદાજો નહોતો. તે કામને કારણે થોડો સ્ટ્રેસમાં હતો અને તેને નાણાકીય મદદની જરૂર હતી. જોકે, મને લાગે છે કે આ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં કામને લઈને મોટાભાગના લોકો સ્ટ્રેસમાં રહે છે. મારા મતે, તેનું લગ્નજીવન હાલમાં મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. ગઈ કાલ રાત્રે (26 ડિસેમ્બર) તેના પિતાએ મને ફોન કર્યો હતો.’

કરનવીર બોહરાએ મિત્ર કુશાલ માટે એક સ્પેશિયલ નોટ લખી હતી. કરનવીરે ભાવુક નોટમાં લખ્યું હતું, તારા જવાની વાતથી એકદમ હેરાન છું. હું હજી પણ આ વાત સ્વીકારી શકતો નથી. મને ખ્યાલ છે કે તું એક સારી જગ્યા પર છે. તે હંમેશા મને જીવન પ્રત્યે પ્રેરિત કર્યો છે. હું હંમેશાં તને ડાન્સિંગ ડેડી તરીકે યાદ કરીશ.

Ur demise has shocked the hell out of me.I'm still in denial @PunjabiKushal I know you are in a happier place,but this is unfathomable.

You really inspired me with the way you saw life, but what was I to know.

I will always remember u as a #dancingdaddy #fit & a #lifeenthusiast pic.twitter.com/qv31QMH8C8 — Karanvir Bohra 🇮🇳 (@KVBohra) December 26, 2019

સિંગર બાબા સેહગલે ટ્વિટર પર દુઃખ વ્યક્ત કરતાં કહ્યું હતું, કુશાલ હવે નથી, તે વાત સ્વીકાર હજી પણ મન તૈયાર નથી. તે હંમેશાં પડકારોનો સામનો કરવા તૈયાર રહેતો અને એક સારો પિતા હતો. તે મારો ફ્રેન્ડ હતો પરંતુ મારા માટે નાના ભાઈ જેવો હતો.

I just cannot come to the terms that Kushal is no more. Always ready to face challenges of all kinds and such an adorable father. He was a friend but more like a younger brother to me. RIP #KushalPunjabi pic.twitter.com/GZxdgp5t3A — Baba Sehgal (@OnlyBabaSehgal) December 27, 2019

કુશાલે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ડાન્સર તથા મોડલ તરીકે એન્ટ્રી કરી હતી. તેણે ટીવી કરિયરની શરૂઆત વર્ષ 1995માં ‘અ માઉથ ફુલ ઓફ સ્કાય’થી કરી હતી. ત્યારબાદ તે ‘લવ મેરેજ’, ‘કસમ સે’, ‘દેખો મગર પ્યાર સે’, ‘ડોન’ સહિતની સિરિયલ્સમાં જોવા મળ્યો હતો. કુશાલ બોલિવૂડ ફિલ્મ્સ ‘લક્ષ્ય’, ‘સલામ-એ-ઈશ્ક’, ‘હમકો ઈશ્ક ને મારા’, ‘કાલ’ તથા ‘ધન ધના ધન ગોલ’માં જોવા મળ્યો હતો.