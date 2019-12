Divyabhaskar.com Dec 10, 2019, 02:49 PM IST

મુંબઈઃ દીપિકા પાદુકોણની આગામી ફિલ્મ ‘છપાક’નું ટ્રેલર લોન્ચ થઈ ગયું છે. આ ફિલ્મમાં એસિડ એટેક સર્વાઈવર કેવી રીતે આ દર્દનાક ઘટના બાદ પોતાની જીવન સફર શરૂ કરે છે, તેની વાત કરવામાં આવી છે. ફિલ્મમાં દીપિકાએ માલતીની ભૂમિકા ભજવી છે. આ ફિલ્મ દિલ્હી સ્થિત એસિડ એટેક પીડિતા લક્ષ્મી અગ્રવાલના જીવન પર આધારિત છે. ફિલ્મમાં વિક્રમ મેસી રિપોર્ટરના રોલમાં છે.

ફિલ્મનું ટ્રેલર

ફિલ્મને ‘રાઝી’ તથા ‘તલવાર’ ફૅમ મેઘના ગુલઝારે ડિરેક્ટ કરી છે. મેઘના ગુલઝારે કહ્યું હતું કે જ્યારે તેને લક્ષ્મી અગ્રવાલ વિશે જાણ થઈ તો તેને ખ્યાલ આવ્યો કે તે કેવી રીતે આ દર્દનાક હાદસામાંથી બહાર આવી હતી. ત્યારબાદ તે વિવિધ લોકોને મળી હતી અને તેમને મનાવ્યા હતાં કે તે આ મુદ્દાને એક સારી રીતે ફિલ્મમાં રજૂ કરશે. ફિલ્મનું ટ્રેલર 10 ડિસેમ્બરે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ દિવસને હ્યુમન રાઈટ્સ ડે તરીકે સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે.

ટ્રેલર લોન્ચિંગમાં દીપિકા રડી પડી

ટ્રેલર લોન્ચિંગમાં દીપિકા પાદુકોણ રડી પડી હતી. આ સમયે દીપિકાને ફિલ્મ ડિરેક્ટર મેઘના ગુલઝારે સાંત્વના આપી હતી. દીપિકાએ કહ્યું હતું કે તેના માટે આ સૌથી પડકારજનક ફિલ્મ હતી. આ ફિલ્મ તેના રોલ માટે નહીં પરંતુ પ્રોસ્થેટિક મેકઅપ માટે પડકારજનક હતી. તેણે સળંગ 42 દિવસ સુધી આ ફિલ્મનું શૂટિંગ કર્યું હતું. શૂટિંગ પૂરું થયા બાદ દીપિકાએ પોતાનો પ્રોસ્થેટિક મેકઅપ સળગાવી દીધો હતો.

ટ્રેલર બાદ સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે પ્રતિક્રિયા આપી

Goosebumps. National award winner of 2020 can only go to @deepikapadukone 🖤 a trailer has never had me in tears, I’m so proud of her, her acting is just wow. Such a hard role played so effortlessly, I have no words. #ChhapaakTrailer #AbLadnaHai pic.twitter.com/fd58Welov4 — katrina 💕 (@katkaifstan) December 10, 2019

GOOSEBUMPS

HER FIGHT

SMILE

HAPPINESS

AND FINALLY GETTING JUSTICE

Deepika Padukone seems so convincing in the trailer#ChhapaakTrailer pic.twitter.com/ap3yioH8re — .tєα pσt (@__doldrums_) December 10, 2019

Deepika's genius isn't just visible in the breakdown scene, but the little gestures she does...The flinch when the child screams at her, how she looks at her distressed father, how her body language gradually changes throughout...Brilliant stuff #ChhapaakTrailer — Kamla (@StarlingNights) December 10, 2019

That’s a first time! @deepikapadukone we’re so so so proud of you - An actor, model, philanthropist, inspiration to millions, and now a PRODUCER. You’re absolutely amazing #ChhapaakTrailer pic.twitter.com/iwbbvvQ8fa — Deepika Addicts (@deepikaddicts) December 10, 2019

Mind blowing 🔥🔥👌 #ChhapaakTrailer

Inspiring story of an acid attack cictim literally gave me goosebumps. ❤@deepikapadukone is going to give best performance of her career with this role.

mark my words, all best actress awards next year wil be for my queen 😍😎❤ pic.twitter.com/pRWrGfhUG3 — 🌠 Mr. Baadshah 🌠 (@the_DarKnight98) December 10, 2019

10 જાન્યુઆરીએ ફિલ્મ રિલીઝ થશે

લગ્ન બાદ દીપિકાની આ પહેલી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મને દીપિકા ફોક્સ સ્ટાર સ્ટૂડિયો સાથે કો-પ્રોડ્યૂસ કરી છે. આ ફિલ્મ આવતા વર્ષે 10 જાન્યુઆરીએ રિલીઝ થશે. આ જ દિવસે અજય દેવગન તથા કાજોલની ફિલ્મ ‘તાન્હાજી’ પણ રિલીઝ થવાની છે. દીપિકા ‘છપાક’ ઉપરાંત પતિ રણવીર સિંહની ફિલ્મ ‘83’માં જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં દીપિકાએ ક્રિકેટર કપિલ દેવની પત્ની રોમી દેવનો રોલ પ્લે કર્યો છે.

કોણ છે લક્ષ્મી અગ્રવાલ?

વર્ષ 2005મા 32 વર્ષીય એક માથાભરેલા વ્યક્તિએ 16 વર્ષીય લક્ષ્મી અગ્રવાલને પ્રપોઝ કર્યું હતું. જોકે, લક્ષ્મીએ આ વ્યક્તિને ગંભીરતાથી લીધો નહીં. એક દિવસ જ્યારે લક્ષ્મી પોતાના ઘરે જવા માટે બસ સ્ટોપ પર ઉભી હતી ત્યારે આ વ્યક્તિએ પોતાના ભાઈની પ્રેમિકા સાથે મળીને લક્ષ્મી પર એસિડ હુમલો કર્યો હતો. તે યુવતીએ લક્ષ્મીને ધક્કો મારીને રસ્તા પર પાડી દીધી હતી. ત્યારબાદ તે વ્યક્તિએ લક્ષ્મીના ચહેરા પર એસિડ નાખ્યો હતો. એસિડને કારણે લક્ષ્મીનો પૂરો ચહેરો ખરાબ થઈ ગયો હતો પરંતુ લક્ષ્મીએ હિંમત હારી નહોતી. તેણે કાયદાની લાંબી લડાઈ પણ લડી. લક્ષ્મીને કારણે સ્થાનિક દુકાનોમાં એસિડ તથા કેમિકલના વેચાણને લઈ કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે.