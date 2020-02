Divyabhaskar.com Feb 02, 2020, 02:35 PM IST

મુંબઈઃ રીષિ કપૂરને નવી દિલ્હી સ્થિત હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. રીષિ કપૂરને કયા કારણથી દાખલ કરવામાં આવ્યાં તે વાત હજી સુધી બહાર આવી નથી. રણબીર કપૂર પ્રેમિકા આલિયા ભટ્ટ સાથે દિલ્હી ગયો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે ગયા વર્ષે જ ન્યૂ યોર્કમાં કેન્સરની સારવાર કરાવીને રીષિ કપૂર ભારત પરત ફર્યાં હતાં.

રીષિ કપૂર ફેમિલી ફંક્શન માટે દિલ્હી ગયા હતા

કપૂર પરિવારના નિકટના સૂત્રોના મતે, રીષિ કપૂર દિલ્હીમાં ફેમિલી ફંક્શનમાં હાજરી આપવા પત્ની સાથે આવ્યા હતાં પરંતુ અચાનક જ તેમને અહીંયા દાખલ કરવામાં આવ્યા હતાં. પિતાની તબિયતના સમાચાર સાંભળીને રણબીર કપૂર તાત્કાલિક આલિયા સાથે દિલ્હી આવ્યો હતો. ચાહકો તથા મિત્રો એક્ટરની તબિયતને લઈ ચિંતાગ્રસ્ત થઈ ગયા હતાં અને રીષિ કપૂરની તબિયત વધુ ખરાબ નથી, તેને લઈ કપૂર પરિવારને પૂછવા લાગ્યા હતાં.

અરમાન જૈનની મહેંદી સેરેમનીમાં ના જોવા મળતાં રીષિને લઈ ચર્ચા થવા લાગી

અરમાન જૈનની પહેલી ફેબ્રુઆરીના રોજ મહેંદી સેરેમની હતી. આ સેરેમનીમાં કપૂર પરિવાર હાજર રહ્યો હતો. જોકે, અરમાનના મામા રીષિ કપૂર અને તેમના પરિવારની ગેરહાજરી ઉડીને આંખે વળગી હતી. સૂત્રોના મતે, રીષિ કપૂર દિલ્હીમાં એડમિટ હોવાથી તેઓ તથા તેમની પત્ની નીતુ અને દીકરો રણબીર હાજર રહી શક્યા નથી. મહેંદી સેરેમનીમાં કરિશ્મા કપૂર, રણધિર કપૂર, રાજીવ કપૂર, તારા સુતરિયા, શ્વેતા બચ્ચન, બોની કપૂર સહિતના સેલેબ્સ હાજર રહ્યાં હતાં.

આલિયા-રણબીર સંગીત સેરેમનીમાં પર્ફોર્મ કરવાના હતા

સૂત્રોના મતે, અરમાન જૈનની સંગીત સેરેમનીમાં આલિયા ભટ્ટ તથા રણબીર કપૂર પર્ફોર્મ કરવાના હતાં. જોકે, તેઓ ફેમિલી ઈમર્જન્સીને કારણે તાત્કાલિક દિલ્હી જવા રવાના થયા હતાં. આટલું જ નહીં આલિયાએ સંજય લીલા ભણશાલીની ફિલ્મ ‘ગંગુબાઈ કાઠિયાવાડી’નું રૅપ-અપ પણ જલ્દી પૂરું કરી લીધું હતું અને તે દિલ્હી જવા રવાના થઈ હતી.

ગયા વર્ષે જ રીષિ કપૂર ભારત પરત ફર્યાં

રીષિ કપૂરને વર્ષ 2018માં કેન્સર હોવાની જાણ થઈ હતી. તેઓ તાત્કાલિક પત્ની તથી દીકરા સાથે કેન્સરની સારવાર માટે ન્યૂ યોર્ક ગયા હતા. અહીંયા તેમણે 11 મહિના સુધી રહ્યાં હતાં. કેન્સર ફ્રી થયા બાદ તેઓ ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં ભારત પરત ફર્યાં હતાં. કેન્સર ફ્રી થયા બાદ એક ઈન્ટરવ્યૂમાં રીષિ કપૂરે કહ્યું હતું કે શરૂઆતના ચાર મહિના તેમને બિલકુલ ભૂખ લાગતી નહોતી અને તેમનું વજન 26 કિલો જેટલું ઉતરી ગયું હતું. જોકે, સાજા થયા બાદ તેમનું સાત-આઠ કિલો વજન વધ્યું હતું.

હાલમાં જ દીપિકા સાથે ફિલ્મ સાઈન કરી

રીષિ કપૂરે હાલમાં જ દીપિકા પાદુકોણ સાથે હોલિવૂડ ફિલ્મ ‘ધ ઈન્ટર્ન’ની હિંદી રીમેક સાઈન કરી છે. આ ફિલ્મ વર્ષ 2021માં રિલીઝ થશે. ફિલ્મને કોણ ડિરેક્ટ કરશે, તે હજી સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. આ ફિલ્મને દીપિકા પાદુકોણ, વોર્નર્સ બ્રધર્સ તથા એઝુર બેનર્સ પ્રોડ્યૂસ કરશે. ‘છપાક’ બાદ દીપિકાની આ બીજી ફિલ્મ છે, જે પોતે કો-પ્રોડ્યૂસ કરવાની છે. હોલિવૂડ ફિલ્મ ‘ધ ઈન્ટર્ન’માં 70 વર્ષીય વૃદ્ધ વ્યક્તિ રિટાયરમેન્ટ બાદ એક ઓનલાઈન ફેશન વેબસાઈટમાં ઈન્ટર્નશિપ માટે જાય છે. કંપનીના માલિકના રોલમાં એની હેથવે હતી. જ્યારે 70 વર્ષીય વૃદ્ધના રોલમાં રોબર્ટ ડી નીરો હતો. રોબર્ટનો રોલ રીષિ કપૂર પ્લે કરશે અને એની હેથ વેનો રોલ દીપિકા પાદુકોણ ભજવતી જોવા મળશે.

Moving on to yet another journey with the Indian adaptation of #TheIntern with @deepikapadukone ! Produced by @SunirKheterpal and #DeepikaPadukone for @iAmAzure & @_KaProductions in collaboration with @warnerbrosindia @DenzD pic.twitter.com/wuPq8caN4H