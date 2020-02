Divyabhaskar.com Feb 03, 2020, 12:03 PM IST

બોલિવૂડ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટર હરભજન સિંહ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડેબ્યુ કરી રહ્યા છે. અગાઉ તેઓ ઘણીવાર ટીવી શોમાં ગેસ્ટ તરીકે હાજર રહ્યા છે પરંતુ આ પહેલીવાર હશે કે તેઓ લીડ એક્ટર તરીકે ફિલ્મમાં દેખાશે. પંજાબી ફિલ્મ ‘ફ્રેન્ડશિપ’થી તેઓ ડેબ્યુ કરી રહ્યા છે. ફિલ્મનું પોસ્ટર તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પણ શેર કર્યું હતું. ફિલ્મ આ વર્ષે જ રિલીઝ થશે.

For the first time in Indian cinema.Indian cricketer @harbhajan_singh will be playing lead role in the upcoming #Friendship Movie.This"2020" is Will be Unexpected

And its going to Spin WorldWide.@JPRJOHN1 @ImSaravanan_P #ShamSurya @RIAZtheboss#SeantoaStudio #Cinemaasstudio pic.twitter.com/hT6N8oH7I1