Divyabhaskar.com Dec 19, 2019, 03:40 PM IST

મુંબઈઃ ફોર્બ્સ ઈન્ડિયાએ વાર્ષિક સેલિબ્રિટી 100નું લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. આ વર્ષે અક્ષય કુમાર (વર્ષ 2019માં 293.25 કરોડની કમાણી) આ યાદીમાં બીજા નંબરે રહ્યો છે. પહેલાં નંબરે વિરાટ કોહલી છે. ફોર્બ્સ ઈન્ડિયા સેલિબ્રિટી 100 લિસ્ટ છેલ્લાં આઠ વર્ષથી બહાર પાડવામાં આવે છે. આ આઠ વર્ષમાં પહેલી જ વાર કોઈ બોલિવૂડ સ્ટાર્સને બદલે ક્રિકેટર ટોચના ક્રમે રહ્યો છે. 31 વર્ષીય વિરાટ કોહલીએ 1, ઓક્ટોબર, 2018થી 30, સપ્ટેમ્બર 2019 દરમિયાન 252.72 કરોડની કમાણી કરી હતી, જેમાં મેચ ફી, બીસીસીઆઈ સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ તથા બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટની કમાણીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

