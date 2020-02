Divyabhaskar.com Feb 15, 2020, 04:38 PM IST

બોલિવૂડ ડેસ્ક: કાર્તિક આર્યન અને સારા અલી ખાન સ્ટારર ‘લવ આજ કલ’ ફિલ્મની સિક્વલ 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ વેલેન્ટાઈન્સ ડે પર રિલીઝ થઇ છે. પહેલા દિવસે ફિલ્મે 12.40 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. ડિરેક્ટ ઈમ્તિયાઝ અલીની આ ફિલ્મમાં કાર્તિક અને સારાની સાથે રણદીપ હૂડા અને ન્યૂ કમર આરુષિ શર્મા પણ સામેલ છે. ફિલ્મની પહેલા દિવસની કમાણીના નંબર શેર કરતાં ટ્રેડ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શે ટ્વીટ કર્યું હતું.

#LoveAajKal packs a solid total on Day 1... Got a boost due to #ValentinesDay2020... Metros excellent, contribute to the big total... Tier-2 cities and mass belt ordinary/low... Will it collect in double digits on Day 2 and 3, is the big question... Fri ₹ 12.40 cr. #India biz.