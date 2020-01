Divyabhaskar.com Jan 11, 2020, 03:33 PM IST

મુંબઈઃ દીપિકા પાદુકોણની ‘છપાક’ તથા અજય દેવગનની ફિલ્મ ‘તાનાજી’ 10 જાન્યુઆરીએ રિલીઝ થઈ છે. આ બંને ફિલ્મને ક્રિટિક્સ તથા દર્શકોએ વખાણી છે. બંને ફિલ્મને ઈમ્પ્રેસિવ ટ્રેલર-ટીઝર તથા સ્ટ્રોંગ વર્ડ ઓફ માઉથનો ફાયદો મળ્યો છે. બંને ફિલ્મનું પહેલાં દિવસનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન સામે આવ્યું છે.

અજયની ફિલ્મે પહેલાં દિવસે 15 કરોડની કમાણી કરી

ઓમ રાઉતના ડિરેક્શનમાં બનેલી ‘તાનાજીઃ ધ અનસંગ વોરિયર’એ પહેલાં દિવસે 15.10 કરોડની કમાણી કરી છે. ટ્રેડ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શે ટ્વીટ કરીને આ માહિતી આપી છે. બીજા તથા ત્રીજા દિવસે ફિલ્મ વધુ કમાણી કરશે તેમ માનવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે અજયની આ 100મી ફિલ્મ છે. ફિલ્મમાં કાજોલ તથા સૈફ અલી ખાન છે.

#Tanhaji exceeds expectations and posts healthy total on Day 1... Biz grew rapidly from post-noon onwards... Excellent in #Maharashtra [ #Mumbai , parts of #CP and #Nizam circuits]... Glowing word of mouth should ensure solid growth on Day 2 and 3... Fri ₹ 15.10 cr. #India biz.

દીપિકાની ફિલ્મે 5 કરોડની કમાણી કરી હોવાનો અંદાજ

દીપિકા પાદુકોણની ‘છપાક’એ પહેલાં દિવસે 4.77 કરોડની કમાણી કરી છે. આ ફિલ્મને માઉથ પબ્લિસિટીનો ઘણો જ ફાયદો મળશે.

#Chhapaak is ordinary on Day 1... Collects well at select high-end multiplexes... Biz at Tier-2 and 3 cities and also mass circuits is way below the mark... Growth on Day 2 and 3 crucial for a respectable weekend total... Fri ₹ 4.77 cr. #India biz.