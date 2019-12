હજુ સુધી અમિતાભ, શાહરુખ, આમિર, અક્ષય, રણવીરે હરફ સુધ્ધાં ઉચ્ચાર્યો નથી, શાહરુખ તો જામિયાનો જ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે

હોલિવૂડ અભિનેતા જ્હોન ક્યુસેકે પણ જામિયાના વિદ્યાર્થીઓને પોતાનો સપોર્ટ જાહેર કરીને પોલીસ દમનનો વિરોધ કર્યો

Divyabhaskar.com Dec 17, 2019, 05:12 PM IST

બોલિવૂડ ડેસ્કઃ દિલ્હીના જામિયા મિલિયા ઈસ્લામિયા યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં અત્યારે અજંપાભરી શાંતિ છે. ‘સિટિઝનશિપ અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ’ (CAA) મુદ્દે દિલ્હી પોલીસે જામિયા કેમ્પસમાં ઘૂસીને વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પર હિંસા આચરી તેના વિરોધમાં દેશભરની યુનિવર્સિટીઓનાં કેમ્પસ, સામાજિક સંગઠનો, રાજકીય પક્ષો અને જાગ્રત નાગરિકોમાં વિરોધનો જુવાળ જાગ્યો છે. પરંતુ દેશની સમસ્યાઓ મુદ્દે જેમની પાસેથી એક સ્ટ્રોંગ સ્ટેન્ડ લેવાની અપેક્ષા હોય છે અને જેમના કોઈક મુદ્દે ખોંખારીને બોલવાથી પરિસ્થિતિમાં ફરક આવી શકે તેવા બોલિવૂડ એટલે કે હિન્દી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના મોટા ભાગના સુપરસ્ટાર્સ અને સિનિયર અભિનેતા-ફિલ્મ મેકર્સ ભેદી મૌન સેવી રહ્યા છે. સામાન્ય સંજોગોમાં દેશ-વિદેશની ઘટનાઓ પર પોતાના અભિપ્રાયો સોશિયલ મીડિયા પર શૅર કરતા રહેતા અમિતાભ બચ્ચન, શાહરૂખ ખાન, આમિર ખાન, સલમાન ખાન, પ્રિયંકા ચોપરા, રણવીર સિંહ, દીપિકા પાદુકોણ, અજય દેવગણ, હૃતિક રોશન, શાહિદ કપૂર, કરણ જોહર વગેરે સ્ટાર્સે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર હરફ સુદ્ધાં ઉચ્ચાર્યો નથી. વક્રતાની વાત એ છે કે શાહરુખ ખાન, ડિરેક્ટર કબીર ખાન, ક્રિકેટર વિરેન્દર સેહવાગ, અભિનેત્રી મૌની રોય વગેરે તો ખુદ જામિયા મિલિયા યુનિવર્સિટીના પાસઆઉટ્સ છે, છતાં તેમણે પોતાની આલ્મામેટરના વિદ્યાર્થીઓ સાથે થઈ રહેલી હિંસા વિશે હરફ સુદ્ધાં ઉચ્ચારવાનું કે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં ઝુકાવવાનું મુનાસિબ માન્યું નથી. તેઓ રાબેતા મુજબ જ પોતાની આગામી ફિલ્મો કે શૂટિંગ-એન્ડોર્સમેન્ટ્સ વગેરેની અપડેટ્સ શૅર કરી રહ્યા છે.

અક્ષય ‘ભારત’ કુમારનું મૌન અને ચોખવટ

અત્યારના સમયના ‘ભારત કુમાર’ ગણાતા અક્ષય કુમારે અપેક્ષા મુજબ જ આ મુદ્દે કોઈ સ્ટેન્ડ તો નથી લીધું, પરંતુ જામિયા મિલિયાના વિદ્યાર્થીઓની ટ્વીટ પર ‘લાઈક’ કરવા બદલ પણ એણે સોશિયલ મીડિયામાં ચોખવટ કરી હતી. અક્ષયે ચોખવટ કરી કે, ‘હું સ્ક્રોલ કરી રહ્યો હતો અને ભૂલથી (જામિયા મિલિયાના વિદ્યાર્થીઓની) ટ્વીટ પર લાઈક થઈ ગયેલું. મને ખબર પડી કે તરત જ મેં તેને અનલાઈક કરી નાખ્યું. હું આવા એક્ટ્સને જરાય સપોર્ટ કરતો નથી.’ જોકે ‘આવા એક્ટ્સ’ એટલે ખરેખર કેવા એક્ટ્સ તેની કોઈ ચોખવટ ‘ટોઈલેટ એક પ્રેમકથા’ અને ‘મિશન મંગલ’ જેવી સરકારની સિદ્ધિઓ ગણાવતી ફિલ્મો આપનારા આ સુપરસ્ટારે કરી નહોતી. સામાન્ય સંજોગોમાં અક્ષયની પત્ની ટ્વિંકલ ભાજપ સરકારની નીતિઓની જાહેરમાં ટીકા કરતી રહે છે અને બિનધાસ્ત પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરતી રહે છે. પરંતુ આ વખતે તેણે પણ તદ્દન મૌન સેવ્યું છે.

Regarding the ‘like’ on the tweet of Jamia Milia students, it was by mistake. I was scrolling and accidentally it must have been pressed and when I realised I immediately unliked it as In no way do I support such acts. — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 16, 2019

અનુરાગ ‘બળવાખોર’ કશ્યપ

જોકે જામિયા મિલિયા યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલી હિંસાના મુદ્દે આખેઆખું બોલિવૂડ ચૂપ છે એવું નથી. ઉંમરમાં યુવા અને વિવિધ સાંપ્રત મુદ્દાઓ પર પોતાનો મત વ્યક્ત કરતા ન અચકાતા ઘણા એક્ટર્સ આ ઘટનાક્રમ પર નિર્ભિકપણે પોતાનો મત વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ડિરેક્ટર અનુરાગ કશ્યપ છેલ્લા થોડા સમયથી ટ્વિટર પર ખાસ સક્રિય નહોતા, પરંતુ જામિયા યુનિવર્સિટીની ઘટના પછી એમણે ટ્વીટ મૂકીને સુપરસ્ટાર્સ તરફ ઈશારો કરતાં લખ્યું કે, ‘હવે બહુ થઈ ગયું, હવે હું ચૂપ રહી શકું તેમ નથી. આ સરકાર સ્પષ્ટપણે ફાસિસ્ટ છે, અને એ જોઈને મને સખત ગુસ્સો ચડે છે કે જે લોકો કંઈક બદલાવ લાવી શકે તેમ છે એ બધા જ ચૂપ છે.’ 16 ડિસેમ્બરે મૂકેલી આ ટ્વીટ પછી અનુરાગ સતત અન્ય અભિનેતાઓની અને સમાચાર સંસ્થાઓ, પત્રકારોની ટ્વીટ્સને રિટ્વીટ કરી રહ્યા છે.

This has gone too far.. can’t stay silent any longer . This government is clearly fascist .. and it makes me angry to see voices that can actually make a difference stay quiet .. — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 16, 2019

યંગ બોલિવૂડ જામિયાના વિદ્યાર્થીઓની પડખે

નવી પેઢીના યુવા અભિનેતાઓમાંથી રાજકુમાર રાવ, તાપસી પન્નુ, રિચા ચઢ્ઢા, ભૂમિ પેડનેકર, પરિણીતી ચોપરા, દિયા મિર્ઝા, રિતેશ દેશમુખ, કોંકણા સેન શર્મા, સ્વરા ભાસ્કર, રણવીર શોરી જેવા અભિનેતાઓએ ટ્વીટ્સ મૂકીને જામિયાના વિદ્યાર્થીઓને પોતાનો સપોર્ટ જાહેર કર્યો છે, તથા તેમના પર થયેલા પોલીસ દમનનો જોરશોરથી વિરોધ કર્યો છે. ‘માર્ગરિટા વિથ અ સ્ટ્રો’ અને ‘આર્ટિકલ 15’ જેવી ફિલ્મોથી જાણીતી યુવા અભિનેત્રી સયાની ગુપ્તાએ પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથે સેલ્ફી લેનારા રણવીર સિંહ, રાજકુમાર રાવ, આયુષ્માન ખુરાના, કરણ જોહર જેવા સ્ટાર્સને બાકાયદા ટેગ કરીને આહવાન કર્યું કે તમે આ મુદ્દે કંઈક બોલશો કે નહીં?

On behalf of the students of Jamia & AMU request at least one of you to tweet or message Mr.Modi condemning this act of police brutality and violence against students. The time has come to speak up guys. Yes? No? May be?@RanveerOfficial @karanjohar @ayushmannk @RajkummarRao pic.twitter.com/6l5ky5zbNt — Sayani Gupta (@sayanigupta) December 15, 2019

રેણુકા શહાણેએ પ્રધાનમંત્રીને જ અડફેટે લીધા

આ મુદ્દે સૌથી બોલ્ડ સ્ટેટમેન્ટ અભિનેત્રી રેણુકા શહાણેએ કર્યું છે. દરઅસલ, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 16 ડિસેમ્બરે ટ્વીટ કરીને શાંતિ, એકતા, ભાઈચારો જાળવવાની અને અફવાઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપતી ટ્વીટ કરી હતી. રેણુકા શહાણેએ તે ટ્વીટના રિપ્લાયમાં સીધું પ્રધાનમંત્રીને ઉદ્દેશીને લખ્યું કે, ‘સર, તો પછી લોકોને તમારા IT સેલનાં ટ્વિટર હેન્ડલ્સથી દૂર રહેવાની જ સલાહ આપો. સૌથી વધુ અફવાઓ, જૂઠાણાં અને ભાઈચારો, શાંતિ, એકતાને હાનિ પહોંચાડતી વાતો એ લોકો જ ફેલાવે છે. ખરેખરી ‘ટુકડે ટુકડે’ ગેંગ તો તમારો IT સેલ છે, સર. મહેરબાની કરીને તેમને ધિક્કાર ફેલાવતા અટકાવો, સર.’ રેણુકાની આ ટ્વીટને 31 હજાર જેટલા લોકોએ લાઈક અને 12 હજાર જેટલા લોકોએ રિટ્વીટ કરી હતી.

Sir, please ask people to stay away from all your IT cell Twitter handles then. They spread the most amount of rumours, falsehoods and are totally against brotherhood, peace and unity. The real."tukde tukde" gang is your IT cell sir. Please stop them from spreading hate 🙏🏽🙏🏽 https://t.co/bMaXDFnvsP — Renuka Shahane (@renukash) December 16, 2019

યંગ બોલિવૂડઃ કોઈનો વિરોધ ડંકે કી ચોટ પર તો કોઈ મોઘમ

નવી પેઢીના સૌથી પ્રતિભાશાળી યુવા અભિનેતાઓમાંના એક એવા રાજકુમાર રાવે જામિયા યુનિવર્સિટીમાં પોલીસની કાર્યવાહીને સખત શબ્દોમાં વખોડીને લખ્યું કે લોકશાહીમાં કોઈને પણ શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે જ. સાથોસાથ રાવે જાહેર મિલકતને થયેલા નુકસાનની પણ ટીકા કરી હતી. આ ઉપરાંત રાજકુમાર રાવે દેશની અલગ અલગ યુનિવર્સિટીઓમાં થઈ રહેલાં વિરોધ પ્રદર્શનોનો ચિતાર આપતી તથા શાંતિપૂર્ણ વિરોધ દર્શાવતી ટ્વીટ્સને રિટ્વીટ પણ કરી હતી.

I strongly condemn the violence that the police have shown in dealing with the students. In a democracy the citizens have the right to peacefully protest.I also condemn any kind of act of destruction of the public properties. Violence is not the solution for anything! — Rajkummar Rao (@RajkummarRao) December 16, 2019

યુવા પેઢીના બીજા સફળતમ અભિનેતા એવા આયુષ્માન ખુરાનાએ ગાંધીની ધરતી પર વિદ્યાર્થીઓ પર થઈ રહેલા દમન અને હિંસાત્મક વિરોધ પ્રદર્શનો બંનેની ટીકા કરતી ટ્વીટ મૂકી હતી. નવી પેઢીના અન્ય એક અભિનેતા એવા વરુણ ધવને રહી રહીને 17 ડિસેમ્બરે હિંદુ-મુસ્લિમ-ખ્રિસ્તી-સિખ એકતાનું ચિત્ર ટ્વીટ કર્યું હતું. અલબત્ત, એણે આ મુદ્દે કોઈ સ્ટેન્ડ લઈને વિવાદમાં ઊતરવાનું ટાળ્યું છે.

ગયા વર્ષે ‘સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક’ પરની ‘ઉરી’ નામની ફિલ્મથી નેશનલ અવોર્ડ જીતનારા યુવા અભિનેતા વિકી કૌશલે ‘નરો વા કુંજરો વા’ જેવો મોળો મેસેજ ટ્વીટ કર્યો હતો. વિકીએ લખ્યું કે, ‘જે કંઈ અને જે રીતે થઈ રહ્યું છે તે યોગ્ય નથી. લોકોને શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે. આ હિંસા અને વિધ્વંસ એક નાગરિક તરીકે ચિંતાજનક અને દુઃખદ છે. કોઈપણ સંજોગોમાં લોકશાહી પરનો આપણો વિશ્વાસ ડગમગવો ન જોઈએ.’

What is happening is not okay. The way it’s happening is not okay. People have every right to peacefully voice their opinion. This violence and disruption is both saddening and concerning as a fellow citizen. In no circumstance, must our faith in democracy be shaken. 🇮🇳 — Vicky Kaushal (@vickykaushal09) December 16, 2019

ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના અન્ય અવાજોમાં ડિરેક્ટર અનુભવ સિંહા, ઓનિર, સુધીર મિશ્રા, મહેશ ભટ્ટ, સોની રાઝદાન, સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયનો વીર દાસ અને વરુણ ગ્રોવર, ‘લિપસ્ટિક અન્ડર માય બુરખા’ જેવી ફિલ્મની દિગ્દર્શિકા અને જામિયા યુનિવર્સિટીની ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થિની એવી અલંકૃતા શ્રીવાસ્તવ, તેલુગુ અભિનેતા સિદ્ધાર્થ વગેરેએ પણ જામિયાના વિદ્યાર્થીઓને પોતાનો સપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. ‘લંચબોક્સ’થી જાણીતી થયેલી અભિનેત્રી નિમ્રત કૌરે છેલ્લા થોડા સમયમાં દેશમાં સંભળાતા શબ્દોની યાદી મૂકીને પોતાનો વિરોધ અને દેશની વર્તમાન સ્થિતિનો ચિતાર વ્યક્ત કર્યો હતો. નિમ્રતે લખ્યું કે, ‘સસ્પેન્ડ, રેપ, બર્ન, ક્લેશ, મોબ, વાયોલન્સ, બાન, લિન્ચ, કર્ફ્યૂ, સાયલન્સ, પ્રોટેસ્ટ, ઈન્ડિયા.’

Suspend. Rape. Burn. Clash. Mob. Violence. Ban. Lynch. Curfew. Silence. Protest. India. — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) December 16, 2019

પોતાના અભિપ્રાય વ્યક્ત કરતાં ન અચકાતી અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કર અને બંગાળી અભિનેત્રી તથા ફિલ્મમેકર એવી કોંકણા સેન શર્માએ પોતપોતાની ટ્વીટ્સમાં દિલ્હી પોલીસે શરમાવું જોઈએ તેવું લખ્યું હતું. ફિલ્મ લેખિકા કનિકા ધિલ્લને જામિયાનાં દુઃખી વિદ્યાર્થીઓનો વીડિયો રિટ્વીટ કરીને માર્મિક સવાલ પૂછ્યો કે, ‘આ અંતનો આરંભ છે?’

હોલિવૂડ સ્ટાર જ્હોન ક્યુસેકે પણ વિરોધ નોંધાવ્યો

સૌથી આશ્ચર્યજનક રિસ્પોન્સ ભારતની બહારથી, છેક હોલિવૂડથી આવ્યો છે. હોલિવૂડની ‘સેરેન્ડિપિટી’, ‘હોટ ટબ ટાઈમ મશીન’, ‘અમેરિકાસ સ્વીટહાર્ટ્સ’ જેવી ફિલ્મોથી જાણીતા સ્ટાર અભિનેતા જ્હોન ક્યુસેકે જરાય શબ્દો ચોર્યા વિના લખ્યું કે, ‘ભારતમાં રહેલા ફાસિસ્ટો ડિમોનેટાઈઝેશનને કારણે ભાંગી પડેલા અર્થતંત્રનો મુદ્દો ઢાંકવા વિદ્યાર્થીઓને એકબીજાની સાથે લડાવી રહ્યા છે. પરંતુ તેઓ પોતાના મુસ્લિમ ભાઈ-બહેનોની સાથે સૌહાર્દથી ખભેખભા મિલાવીને ઊભા છે. અમે અને એ લોકોમાં વહેંચતું આ ફાસિઝમ બધે જ છે.’ પોતાની ટ્વીટની સાથે જ્હોન ક્યુસેકે લેખિકા અને કર્મશીલ અરુંધતી રોયના ક્વોટ સાથેનો ફોટોગ્રાફ પણ જોડ્યો હતો. પોતાની આ ટ્વીટ કર્યા પછી ક્યુસેકે આ ઘટનાની નિંદા કરતા અને વિદ્યાર્થી આંદોલનના વ્યાપનો ચિતાર આપતી ટ્વીટ્સને પણ રિટ્વીટ કરી હતી.

Fascists in India trying to set students against each other -

To cover for economic collapse of demonetization

but they are standing together in solidarity with their Muslim brothers & sisters -

This is fascism everywhere- them or us



Arundhati Roy pic.twitter.com/rTgF5CWF2G”” — John Cusack (@johncusack) December 16, 2019

જ્હોન ક્યુસેકની ટ્વીટથી અત્યાર સુધી ચૂપ રહેલા ભારતીય સુપરસ્ટાર્સ પર એક પ્રેશર ચોક્કસ ઊભું થયું છે. મંગળવારે સવારથી જ ટ્વિટર પર ‘શેઈમ ઓન બોલિવૂડ’ અને ‘બોલિવૂડ કે બેકાર બુઢ્ઢે’ જેવા હેશટેગ જબરદસ્ત ટ્રેન્ડિંગમાં આવી ગયા હતા.

ગુજરાતી સ્ટાર મલ્હાર ઠાકરને CABનો વિરોધ ભારે પડી ગયો

બોક્સ ઓફિસની કમાણી ઉપરાંત સરકારી સબસિડીની ટેકણ લાકડીએ પાપા પગલી ભરી રહેલા ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાંથી સામાન્ય રીતે કોઈ અભિનેતા કે કસબીઓ આવા સાંપ્રત અને સળગતા મુદ્દે બોલવાનું પસંદ કરતું નથી. પરંતુ વર્તમાન ગુજરાતી સુપરસ્ટાર મલ્હાર ઠાકરે આ વખતે ચીલો ચાતરવાનો પ્રયાસ કર્યો. એણે CABના વિરોધમાં ફેસબુક પર એક પોસ્ટ મૂકી હતી. પરંતુ પોસ્ટ મૂક્યા પછી તરત જ લોકોએ તેને ટ્રોલ કરીને તેનો વિરોધ કરવાનું ને એક્ટિંગ પર ધ્યાન દેવાની સલાહ આપવાનું શરૂ કરી દીધું. પરિસ્થિતિ પામી ગયેલા મલ્હાર ઠાકરે પોતાની વાતને વળગી રહેવાને બદલે તરત જ પોતાની પોસ્ટ ડિલીટ કરી દેવાનું જ મુનાસિબ માન્યું હતું.

આઈરિશ બેન્ડને પણ ભારતની ચિંતા છે

બે દિવસ પહેલાં મુંબઈમાં આઈરિશ પોપ બેન્ડ ‘U2’નો શૉ હતો. તેમણે પણ ભારતમાં થઈ રહેલી ગૌરી લંકેશ જેવા કર્મશીલોની હત્યા અને ભારતમાં બળાત્કારની ઘટનાઓ સામે રસ્તા પર થઈ રહેલાં વિરોધ પ્રદર્શનોની તસવીરો પોતાના સ્ટેજ પરના સ્ક્રીનમાં શૅર કરીને આ મુદ્દે પોતાની અંજલિ આપી હતી. એમણે અરુંધતી રોય, કલ્પના ચાવલા, સ્મૃતિ ઈરાની સહિતની સ્ત્રીઓને પણ સલામ કરી હતી. પરંતુ બોલિવૂડના માંધાતાઓ હજી દેશમાં સળગતા મુદ્દાઓથી પોતાની જાતને અળગી રાખી રહ્યા છે તે પણ હકીકત છે.