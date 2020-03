દિવ્ય ભાસ્કર Mar 15, 2020, 03:28 PM IST

બોલિવૂડ ડેસ્ક: કોરોના વાઇરસ સમગ્ર દુનિયામાં ફેલાઈ રહ્યો છે અને ભારત પણ તેમાંથી બાકાત નથી. આ ભયના માહોલમાં સેલેબ્સ લોકોને જાગૃત કરી સુરક્ષિત રહેવા આગ્રહ કરી રહ્યા છે. શાળા, કોલેજ, થિયેટર્સ વગેરે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. વધુ લોકો એકસાથે ભેગા ન થાય અને સુરક્ષિત રહે તે માટે અમિતાભ બચ્ચને તેમના ઘર જલસા પાસેની રવિવારની ફેન મીટ કેન્સલ કરી દીધી છે. તેમણે ટ્વીટ કરીને આ વાતની જાણ કરી છે.

T 3470 - To all Ef and well wishers an earnest request !PLEASE DO NOT COME TO JALSA GATE TODAY .. SUNDAY MEET am not going to come !

Take PRECAUTIONS .. be safe

Sunday का दर्शन Jalsa पे cancel है , कृपया कोई वहाँ जमा ना हों आज श्याम को ।

सुरक्षित रहें🙏🙏🙏 pic.twitter.com/USm4kZBEYo