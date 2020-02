Divyabhaskar.com Feb 06, 2020, 04:12 PM IST

ઓટો ડેસ્કઃ ગ્રેટર નોઇડામાં ઓટો એક્સ્પો 2020ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. એક્સ્પોના પહેલા દિવસે ઘણા વાહનો અને બાઇક લોન્ચ કરવામાં આવ્યાં હતાં. એક્સ્પો 2020ના બીજા દિવસે હ્યુન્ડાઇની એસયુવી ક્રેટા રજૂ કરી દેવાઈ છે અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે આ ઓલ ન્યૂ હ્યુન્ડાઇ ક્રેટાને બોલિવૂડના ફિલ્મસ્ટાર શાહરૂખ ખાને શોકેસ કરી છે.

શાહરુખ હ્યુન્ડાઇના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ છે. આ કારની પ્રારંભિક એક્સ શો રૂમ કિંમત 10 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. આ સેકન્ડ જનરેશન ક્રેટાના લુક અને ડિઝાઇનમાં કંપનીએ ઘણા ફેરફાર કર્યા છે અને તેને માર્ચ મહિનામાં માર્કેટમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ કાર શોકેસ કરતી વખતે શાહરૂખે વાત કરતા કહ્યું કે, હું કોઈ કાર એક્સપર્ટ તો નથી પરંતુ ખુશ છું કે ભારતમાં ફર્સ્ટ ઝેન ક્રેટાનો ફર્સ્ટ ઓનર બની રહ્યો છું. હ્યુન્ડાઇના MD અને CEO એસ.એસ.કિમે જણાવ્યું કે, હ્યુન્ડાઇ કન્ઝ્યુમરને કેન્દ્રમાં રાખીને ટેક્નોલોજીના તાકાત બતાવીશું. ઓલ ન્યૂ એજ કસ્ટમર્સ માટે આ 2 જનરેશન SUV છે.

વર્ષ 2015માં લોન્ચ કરવામાં આવેલી ક્રેટાનું નવું વર્ઝન યૂનિક આઇકોનિક ડિઝાઇન, સુપીરિયર પર્ફોર્મન્સ અને પહેલાં કરતાં વધારે સેફ્ટીવાળું છે. કંપનીએ નવી ક્રેટાને 6 કી-પિલર્સ પર બનાવી છે. આ 6 કી-પિલર્સ 1. Masculine and Futuristic Stance 2. Intuitive Experience 3. Smart Technology 4. Powerful Performance 5. Advanced Connectivity 6. Enhanced Comfort and Complete Peace of mind with Hyundai Assurance છે.

ક્રેટા 2020માં હ્યુન્ડાઇ વેન્યૂ જેવા સ્પ્લિટ હેડલેમ્પ્સ આપવામાં આવ્યા છે. કારનો ફ્રંટ લુક ખૂબ જ અટ્રેક્ટિવ અને સ્પોર્ટી જોવા મળી રહ્યો છે. આ સાથે જ આ કારમાં સનરૂફ, LED લેમ્પ્સ અને હ્યુન્ડાઇની બ્લુ લિંક કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજીનું નવું વર્ઝન પણ જોવા મળી રહ્યું છે. બ્લુ લિંક કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજી હ્યુન્ડાઇ વેન્યૂમાં પણ મળે છે. જ્યારે આ કાર માર્કેટમાં લોન્ચ થશે તો તેની ટક્કર કિઆ સેલ્ટોસ અને MG હેક્ટર સાથે થશે.