Divyabhaskar.com Jan 17, 2020, 04:13 PM IST

ભોપાલ: મધ્ય પ્રદેશમાં 31મા રોડ સેફટી વીક દરમિયાન પોલીસે વાહનચાલકો હેલ્મેટ પેહરે તે માટે અનોખો જુગાડ શોધ્યો હતો. પોલીસે ટુ-વ્હીલર પર જતા લોકોને હેલ્મેટ ન પહેરવા પર 100 શબ્દોનો નિબંધ લખવા બેસાડી દીધા હતા. આ નિબંધનો વિષય ‘મેં હેલ્મેટ કેમ નથી પહેર્યું’ -તે હતો.

Madhya Pradesh: During the 31st road safety week, which is being observed till January 17, Bhopal police has introduced a new initiative where helmet rule violators are being made to write a 100-word essay on why they were not wearing helmets while riding two-wheelers. pic.twitter.com/yxn3aUrrDz