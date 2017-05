મોદી-બીજેપીને ટક્કર આપવા અભિનેત્રી રમ્યા સંભાળશે કોંગ્રેસનું સોશિયલ મીડિયા

સોશિયલ મીડિયા ટીમ બનશે આક્રમક

- ગત દિવસોમાં હુડ્ડાએ ટીમને વિદાય પાર્ટી પણ આપી. બીજી બાજુ રામ્યાએ નવી જવાબદારીને સંભાળી લેતાં વોર રૂમમાં આવેલી સોશિયલ મીડિયાની ઑફિસમાં બેસવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

- માનવામાં આવે છે કે રાહુલની સલાહ પર પાર્ટીને સોશિયલ મીડિયામાં વધુ આક્રમક બનાવવા માટે આ બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે.

રામ્યાના પ્રમુખ બનવાથી ટીમમાં અસંતોષ

- આ ટીમ કોંગ્રેસની અધિકૃત વેબસાઇટ, ટ્વીટર, ફેસબુક જેવા અકાઉન્ટ્સની જવાબદારી સંભાળે છે.

- પરંતુ, સૂત્રોનું માનીએ તો સોશિયલ મીડિયાના પ્રમુખનો ચહેરો બદલવાથી સોશિયલ મીડિયા ટીમમાં ઘણો અસંતોષ છે.

- લગભગ 40 લોકોની ટીમ આ ફેરફારથી ખુશ નથી. બીજી બાજુ હુડ્ડાને પાર્ટીમાં નવી અને મહત્વની જવાબદારી આપવાની ચર્ચા છે. તેમને કોઇ રાજ્યનો કાર્યભાર પણ સંભાળવા માટે આપી શકાય છે.

- રામ્યા ગત લોકસભામાં કર્ણાટકમાં પેટાચૂંટણી જીતીને સાંસદ બની હતી. પરંતુ, 2014માં તે હારી ગઇ.

કોંગ્રેસે ટ્વીટર પર ગૃહમંત્રીના SAMADHANનો અર્થ સમજાવ્યો

- SMADHAN ને જાહેર કર્યાના ટુંક સમયમાં ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના ઓફિશિયલ હેન્ડલે બીજેપી સરકાર પર સામો પ્રહાર કર્યો. કોંગ્રેસના ટ્વીટર હેન્ડલ @INCIndiaપ્રમાણે SAMADHANનો અર્થ છે:

S stood for Sukma violence (સુકમા હિંસા)

A for armed forces martyred (સશસ્ત્ર દળો શહીદ)

M for Modi taking selfies (મોદી સેલ્ફી લે છે)

A clueless government (ગુપ્તતમ સરકાર)

Distracted (વિચલિત)

Hopeless (નિરાશાજનક)

Arrogant BJP (અભિમાની બીજેપી)

No help given to soldiers (સૈનિકોને કોઇ મદદ આપવામાં ન આવી)

સ્માર્ટ અને આક્રમક સોશિયલ મીડિયા રિસ્પોન્સ માટે રામ્યાને બનાવી પ્રમુખ

- કોંગ્રેસ પાર્ટીના ટ્વીટર હેન્ડલનો આવો સ્માર્ટ, આત્મવિશ્વાસથી સભર અને આક્રમક રિસ્પોન્સ પાર્ટીને સ્પોટલાઇટમાં લઇ આવ્યો છે.

- ટ્વીટર અને ફેસબુકના આ એકદમ ઝડપી વિશ્વમાં ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ જે ધીમી અને મંદ પ્રતિક્રિયા માટે જાણીતું છે, આ તેનાથી એકદમ વિરુદ્ધનો રિસ્પોન્સ હતો.

- કોંગ્રેસ પાર્ટીને સોશિયલ મીડિયામાં વધુ આક્રમક બનાવવા માટે દીપેન્દર સિંહ હુડ્ડાની જગ્યાએ કર્ણાટકની ભૂતપૂર્વ સાંસદ અને બહુચર્ચિત કન્નડ એક્ટ્રેસ રામ્યાને સોશિયલ મીડિયા ટીમની પ્રમુખ બનાવવામાં આવી છે.

- સિનિયર કોંગ્રેસ લીડરે એક ન્યુઝ ચેનલને જણાવ્યું કે, “અમારી ટીમ યુવાન અને તેજસ્વી છે પણ તેની લીડરશીપ નિસ્તેજ હતી. આ જમાનામાં હવે લડાઇઓ મોટાભાગે સોશિયલ મીડિયા પર લડવામાં આવે છે.”

- કોંગ્રેસ લીડર કહે છે કે રામ્યા જાણે છે કે સોશિયલ મીડિયા કેવી રીતે કામ કરે છે અને તેને ખ્યાલ છે કે અપમાનજનક વાત કર્યા વગર રિલેવેન્ટ કેવી રીતે રહી શકાય. તે બંને સ્થિતિ વચ્ચે બેલેન્સ બનાવી શકે છે.