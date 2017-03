નોકરને સીધો કરવાનો સાવ સરળ ઉપાય, હિંમત હોય તો કરી જુઓ ટ્રાય

દીકરીની વિદાય સમયે પિતાએ જમાઇને કહ્યું:

બેટા વૉટ્સએપ પર તમારો મેસેજ મળ્યો હતો. તમારી ડિમાન્ડ બહુ અજીબ હતી, છતાં અમે પૂરી કરી દીધી છે.

આ લો તમારા ફેવરિટ Four Underwear in Red Color

જમાઈ (મનમાં ને મનમાં બબડ્યો): સાલુ આ auto spell-correctionની રામાયણ. મેં તો Ford Endeavour in Red Color માંગી હતી.



